Projekt Artpolis Drei Bonner machen Lastenräder zu Freiluftkinos

Geprägt durch sein Interesse an fremden Kulturen studiert Gondecki-Safari Ethnologie mit dem Fokus auf Altamerikanistik an der Universität Bonn. Für seine Dissertation forschte er zu Erdölförderung im Amazonasgebiet in Ecuador und kombinierte damit sein Interesse an Menschenrechten, Umweltschutz und Ressourcenkonflikten. Über zehn Jahre arbeitete er an verschiedenen Projekten in Lateinamerika. Darunter einige Zeit für die UNESCO in Kuba, wo er sich mit indigenen Filmemachern und dem immateriellen Kulturerbe Amerikas beschäftigte. „Ich habe in meiner Zeit mit den indigenen Völkern gemerkt, was es heißt, wenn man ganz tief verwurzelt ist“, sagt Gondecki-Safari. Durch seine Arbeit ist er viel rumgekommen, dabei fehlte ihm allerdings die Verwurzelung. Er kam zurück nach Deutschland und verdiente neben der Fertigstellung seiner Dissertation als Lichttechniker im Theater im Ballsaal seinen Unterhalt.