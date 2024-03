Klimastreik in der Stadt Drei Demonstrationszüge ziehen derzeit durch Bonn

Ihren Höhepunkt soll die Aktion am Mittag in der großen Kundgebung am zentralen Busbahnhof finden. Der Beueler Demonstrationszug führt dabei auch an den Geschäftshäusern der Stadtwerke Bonn an der Theaterstraße vorbei. Die Veranstalter rechneten im Vorfeld mit insgesamt 3000 Teilnehmern. Etwa 200 Demonstrierende sind es in Beuel, die sich kurz nach 11 Uhr mit Trillerpfeifen und zahlreichen Transparenten auf dem Weg in die Innenstadt begeben.