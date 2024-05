Hilfe für die Ukraine Drei Fahrzeuge reisen von Bonn nach Cherson

Die beiden anderen Fahrzeuge, die nun in die Ukraine gehen, haben der Bonner Feuerwehr viele Jahre treue Dienste geleistet: Ein Rettungswagen, Baujahr 2014, sowie ein Einsatzleitfahrzeug, Baujahr 2005, das quasi als „kleine Leitstelle“ fungiert. Beide Fahrzeuge seien altersbedingt aus der Flotte ausgemustert worden, was laut Heiko Basten vom Fahrzeug- und Werkstattmanagement der Bonner Feuerwehr ein normaler Prozess sei, obwohl beide Fahrzeuge noch voll funktionsfähig sind. „Sonst hätten wir sie vermutlich über eine Internetaktion versteigert, aber so sind sie in richtig guten Händen und leisten einen wichtigen Beitrag vor Ort“, erklärt er und zeigt sich stolz, dass „seine“ Einsatzfahrzeuge weiterhin genutzt werden: „Sie haben uns sehr lange sehr gute Dienste geleistet und werden das hoffentlich auch in der Ukraine tun.“