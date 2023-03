Ermittlungen zu Schüssen auf Auto Drei Festnahmen bei Drogenrazzia in Tannenbusch

In Tannenbusch hat die Bonner Polizei am Donnerstag mehrere mutmaßliche Dealer festgenommen sowie kiloweise Marihuana, eine Schusswaffe und einen hohen fünfstelligen Geldbetrag sichergestellt. Anders als bei der vergangenen Großrazzia in der Bonner Innenstadt im Februar gingen die Ermittler diesmal größtenteils verdeckt vor. Die Durchsuchungen stehen nach GA-Informationen im Zusammenhang mit den Schüssen, die im Oktober vergangenen Jahres auf ein Auto abgefeuert wurden.