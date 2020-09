Auszeichnung der Stadt : Drei Initiativen erhalten Bonner Heimat-Preis

Bonn Drei Initiativen haben den Bonner Heimat-Preis erhalten. Die Stadt zeichnete ihren Einsatz für Nachhaltigkeit und eine Förderung des Miteinanders aus.

„Ehrenamtliches Engagement sichtbar machen“ – dieses Ziel hat sich die Stadt mit dem Bonner Heimat-Preis gesetzt, der in dieser Woche zum zweiten Mal an drei Preisträger verliehen wurde. Auch ohne Händeschütteln, Stehempfang und Häppchen bot die Veranstaltung im prunkvollen Gobelin-Saal im Alten Rathaus einen würdigen Rahmen für die Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit.

Der Heimat-Preis ist einer von insgesamt fünf Bestandteilen des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. Die Bundesstadt erhält vom Land NRW jährlich 15.000 Euro Preisgeld, die in diesem Jahr zu gleichen Teilen an drei Preisträger übermittelt wurden. So vielfältig wie der Begriff Heimat interpretiert werden kann – als Gefühl, als Ort, assoziiert mit Menschen, Liedern, Speisen oder Ritualen – so divers sind die Ideen und Ansätze, diese Heimat zu gestalten und zu erhalten.