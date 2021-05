Asbest-Problem : Drei Monate mit kleinen Kindern auf engstem Raum

Für Stefanie Fuß hat sich alles zum Guten entwickelt. Sie freut sich, dass sie bald wieder in ihre Wohnung einziehen kann. Foto: Stefan Hermes

Dransdorf Was mit einem Wasserschaden begann, wurde für eine junge Frau zur Geduldsprobe. Drei Monate lebte sie mit ihren drei kleinen Kindern im Wohnzimmer der Eltern. Wegen Asbest war die Sanierung ihrer Wohnung in der Lenaustraße gestoppt. Erst nachdem der General-Anzeiger über ihre Situation berichtete, gingen die Arbeiten weiter.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Hermes

Ein Wasserschaden in der Wohnung von Stefanie Fuß (28) führte dazu, dass sie mit ihren drei Kindern seit Mitte Januar ihre Dreizimmerwohnung nicht mehr betreten konnte. Da sie zunächst noch von einer schnellen Reparatur ausging, zog Fuß kurzerhand zu ihren Eltern in die Nachbarwohnung. Allerdings dauert die inzwischen zur Sanierung ausgewachsene Reparatur bereits drei Monate. Acht Familienmitglieder müssen miteinander auf 87 Quadratmetern auskommen. Die junge Frau teilt sich mit ihren zwei Kindern und dem neugeborenen Sohn das Wohnzimmer der Eltern als Aufenthalts- und Schlafraum. Eine Enge, die in Corona-Zeiten, in denen sich auch ihre Kinder durch Homeschooling ununterbrochen zuhause aufhalten, für alle Beteiligten nur schwer zu bewältigen ist.

Da sich in ihrer eigenen Wohnung offenbar nichts mehr tat, seit Arbeiter den Fußboden entfernt hatten, und die Versuche, vom Eigentümer, der städtischen Wohnunbgsbaugesellschaft Vebowag, eine Auskunft über ein Ende der Baumaßnahmen zu bekommen nicht weiterführten, hatte sich ihr Bruder an den General-Anzeiger gewandt. Nach der Veröffentlichung eines Artikels über die Zustände kamen die Sanierungsarbeiten in Gang. Wie die 28-Jährige im Nachhinein erfuhr, hatte der Kleber für die Bodenbeläge in der Fußschen Wohnung Asbest enthalten, was schließlich nach Gutachten und Messungen zum Stillstand auf der Baustelle führte.

„Sorgen habe ich mir eigentlich eher wegen des Schimmels in der Wohnung gemacht, der die Kinder gesundheitlich belasten könnte“, sagt Stefanie Fuß. Dass sich nun nach dem GA-Bericht Asbest als schwerwiegendes Problem herausstellt, registriert sie gelassen. Sie hatte sich informiert, dass Asbest unschädlich ist, solange er mechanisch unberührt bleibt. So war auch für Bernhard von Grünberg, den Vorsitzenden des Deutschen Mieterbundes Bonn/Rhein-Sieg/Ahr, die Entdeckung von Asbest in der Vebowag-Wohnung keine Besonderheit. In Wohnanlagen aus den 1970er Jahren sei viel Asbest zu finden, so von Grünberg. Viele der langlebigen, asbesthaltigen Baumaterialien wie Bodenbeläge und Dachplatten oder auch asbesthaltige Fliesenkleber kämen jetzt erst bei Reparaturen oder Sanierungen zum Vorschein. „Oftmals sind es Teppichfliesen oder Linoleumböden, die mit asbesthaltigen Klebstoffen verlegt wurden“, sagt von Grünberg. Gesundheitsgefährdend würde es allerdings erst, wenn diese Beläge alterungsbedingt brüchig würden oder sich auflösten. „Erst dann geht von dem asbesthaltigen Kleber eine Gefahr aus.“ Das waren Informationen, die auch Stefanie Fuß beruhigten.