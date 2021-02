Stadtwerke Bonn : Drei neue Elektrobusse für den Linienverkehr

Bonn Die Stadtwerke Bonn wollen ihre Busflotte konsequent auf Elektrofahrzeuge umbauen. Ab März gehen nun die ersten drei Elektrobusse in den Linienverkehr.

Drei 18 Meter lange Gelenkbusse Solaris Urbino 18 electric erweitern am März den Fuhrpark der Stadtwerke Bonn (SWB). Durch den Einsatz der neuen E-Busse sollen jährlich bis zu 200 Tonnen CO 2 und 430 Kilogramm Stickoxid-Emissionen (NOx) eingespart werden, „das entspricht der CO2-Bindung von 16.000 Bäumen“, so die SWB.