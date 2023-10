Personalwechsel in der Kommunalpolitik Drei Neue sagen „Ja“ zur Bezirksvertretung Beuel

Bündnis 90/Die Grünen: Jan Stielike hat aus beruflichen Gründen Bonn verlassen und sein Amt aufgegeben. Sein Nachfolger heißt Michael Schneider, geboren 1962 und aufgewachsen in Niedersachsen. Der ausgebildete Landschaftsgärtner absolvierte ein Studium in internationaler Agrarentwicklung und hat sieben Jahre lang in Mali und Simbabwe gearbeitet. Seit 2004 lebt Schneider in Bonn und ist in der Personalentwicklung bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig. In Beuel kennt man ihn als Gründungsmitglied des Mehrgenerationenwohnprojektes Amaryllis in Vilich-Müldorf. Weiterhin engagiert er sich im Verein „StadtLandMarkt“. „In der verbleibenden Ratsperiode der Bezirksvertretung möchte ich gerne neben Verkehrsthemen Akzente bei den Themen Einzelhandel, Wohnen, Quartiersentwicklung und zivilgesellschaftliches Engagement setzen“, sagt Schneider, der verheiratet ist und drei erwachsene Kinder hat.