Godesberger Allee für Unfallaufnahme gesperrt Drei Verletzte bei Unfall auf der Godesberger Allee

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an dem Unfall drei Autos beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle war ein Wagen von der Tankstelle auf die B9 abgebogen, als ein von hinten herankommendes Fahrzeug von hinten auf den Wagen auffuhr. Laut der Leitstelle der Polizei gehen die Ermittlungen in Richtung stark erhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache. Ein Unfallaufnahmeteam ist im Einsatz.