ÖPNV, Bahn und Lufthansa Drei Streiks in vier Tagen – das steht Reisenden in Bonn und der Region bevor

Am Dienstag (5. März) geht es los mit einem Streik im öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Auch Bonn und Köln sind betroffen. Die Stadtwerke Bonn (SWB) teilen mit, dass Busse und Bahnen ab Dienstag um 3 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht auf Donnerstag nicht fahren werden. Auf der Homepage der SWB gibt es Sonderfahrpläne für die Busse. Teilweise kann der Busverkehr nämlich durch Subunternehmen aufrechterhalten werden.