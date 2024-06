Nach Wassereinbruch Dreifachturnhalle in Auerberg bleibt gesperrt

Die Stadt Bonn hat die Sporthalle „An der Josefshöhe“ für weitere Untersuchungen gesperrt. Grund sind Schäden aufgrund eines Wassereinbruchs an Pfingsten. Das Presseamt teilte dazu am Freitagnachmittag mit: „Aufgrund eines Rückstaus in Folge der starken Regenfälle wurde erneut Wasser in die Halle gedrückt.“ Das Städtische Gebäudemanagement Bonn (SGB) prüfe zurzeit technische Maßnahmen, um einem erneuten Eindringen von Wasser vorzubeugen. „Parallel wird derzeit der bereits bestehende Schaden am Boden der Halle untersucht. Sollte sich ergeben, dass der Unterbau durchfeuchtet ist, muss der Boden ausgetauscht werden“, so das Presseamt.