Todesfall im April : Dreijähriger in Bonner Uniklinik an Covid-19 gestorben

Im Uniklinikum Bonn ist ein Dreijähriger an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein dreijähriger Junge ist bereits im April in der Bonner Uniklinik an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das Kind war nicht in Bonn gemeldet.

Bereits im April ist ein Dreijähriger in der Bonner Uniklinik an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das bestätigte nun eine Pressesprecherin der Klinik auf Anfrage des GA.