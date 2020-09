Warntag in Beuel : Dreimol Alarm

Die Sirene oben rechts in der Friedrich-Breuer-Straße, gegenüber dem Rathaus. Foto: Jakub Drogowski

Beuel Die Beueler reagieren erfreut bis genervt auf den bundesweiten Warntag 2020. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz will damit auch die Warn-App Nina bewerben.



„War’s das jetzt“, ruft ein älterer Kunde beim Bäcker in der Nähe des Konrad-Adenauer-Platzes in Beuel leicht pikiert über die Theke, den Blick zur Tür gewandt. Es ist 11.13 Uhr und gerade ist das dritte Sirenensignal für Beuel-Mitte am „Warntag 2020“ verstummt. Er ist froh, seine Bestellung nun ohne die akustische Belästigung von draußen durchführen zu können. Die Verkäuferin begrüßt den ersten bundesweiten Warntag. „Das kann ja nicht schaden. Die Nina-Warnapp hab ich jetzt auch schon seit einem halben Jahr auf dem Handy“, verrät sie und geht wieder zur Tagesordnung über.

Eine Viertelstunde zuvor herrscht auf dem Platz vor dem Beueler Bezirksrathaus der wochentägliche Alltagstrott. An der Kreuzung zögern Autofahrer nicht, vermeintliche Verkehrsstörer mittels Hupe anzutreiben. In wenigen Minuten wird vom Dach eines Gebäudes in der Friedrich-Breuer-Straße ein Warnsignal ertönen, das das Hupen deutlich übertönen wird.

Diejenigen, die ihr Radio angeschaltet haben, vernehmen per Live-Durchsage aus den Leitstellen der Feuerwehr den Text zur Erläuterung und gleichzeitiger Entwarnung. Radiozuhörer bekommen um etwa fünf Minuten nach Elf die Warndurchsage zu hören. „Die Feuerwehren in Bonn und Rhein-Sieg-Kreis können sich jederzeit in unser Programm einschalten“, erklärte am Tag zuvor Jörg Bertram, Chefredakteur von Radio Bonn/Rhein-Sieg. „Das wird eine Demonstration an die Bevölkerung sein, dass die Leitstellen in Notsituationen jederzeit Durchsagen über unser Programm senden können. Mit solchen Warnprobealarmen sind wir vertraut“, so Bertram.

Nicht jeder ist informiert

Trotz der bundesweiten Kampagne vor dem Warntag, einschließlich einer Pressekonferenz des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BBK), ist in Beuel nicht jedem Bürger bewusst, was geschieht. „Ne, das sagt mir gerade gar nichts“, gibt ein Passant vor einem Lebensmittelladen zu, „aber ich bin mal gespannt“.

Zwei Jugendliche mit Handy in der Hand gestehen ebenfalls, noch nichts vom Warntag oder der Warnapp Nina gehört zu haben. „Ich habe tausend Apps auf meinem Handy, aber keine Nina“, lacht einer der beiden. Dann ertönt die Sirene auf dem Dach zum ersten Mal. Es ist ein lautes und langanhaltendes Heulen. Manche Leute schauen nach oben, einige halten sich die Ohren zu.

Die Gäste eines Eiscafés versuchen, sich trotz des Signals weiter zu unterhalten. Außer einigen etwas beklommenen Gesichtsausdrücken aufgrund der Lautstärke wird klar, dass kaum jemand ernstlich Notiz vom Alarm nimmt. Ein Mann im beigen Anzug zieht an seiner Zigarette. „Ich halte das alles, wenn überhaupt, für Panikmache. Wir hatten ja schon solche Probealarmtage. Jetzt ist es bundesweit, was soll’s?“, fragt er.

64 Alarmsirenen gibt es in Bonn

Die Sirene auf dem Dach des Gebäudes gegenüber dem Rathaus ist eine von insgesamt 64 städtischen Alarmgebern in der Stadt. „Ob noch alle funktionieren, wissen wir gar nicht. Schon gar nicht bundesweit. Auch um das rauszufinden, führen wir den Warntag durch“, erklärte BBK-Referatsleiter Hendrik Roggendorf.

Die Beueler Sirene funktioniert gut und ist laut, sehr laut. „Internationaler Warn-Was?“, ruft ein Mann einem anderen fragend zu, als das zweite Signal ertönt. Zwar führen andere Länder wie Österreich oder die Niederlande schon lange und regelmäßig landesweite Probealarme durch. Der Warntag an diesem Tag ist auf Deutschland beschränkt. „Ich fühle mich sicher in Deutschland“, erklärt eine freundliche Passantin. „Aber die Nina-App hab ich schon seit über zwei Jahren. Die ist auch praktisch bei Unwetterwarnungen. Dann können wir die Sonnenschirme im Garten rechtzeitig in Sicherheit bringen.“

Sie ist damit eine von bisher knapp acht Millionen Nutzern. Ginge es nach dem BBK können noch weitere dazukommen. „Die Infrastruktur von Nina ist mittlerweile auf 40 Millionen ausgelegt. Der Warntag soll auch als Werbung für die App dienen“, so Roggendorf.

Als das dritte und letzte Signal ertönt, erkennt man am Konrad-Adenauer-Platz schon Gesichter mit leicht genervtem Ausdruck. Womöglich ein Zeichen eines bestehenden Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Eine Auswertung des ersten Warntages soll nun folgen.