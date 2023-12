Bestellung über Social Media Bonner Jugendliche lassen sich Drogen per Taxi liefern

Bonn · In einer Telegram-Gruppe werden in Bonn illegale Drogen per Lieferung angeboten. Kurierfahrer liefern die Drogen auch an Minderjährige aus. Im November ist eine 15-Jährige zusammengebrochen, nachdem sie auf diesem Weg an Narkosemittel gelangt war und diese konsumiert hatte.

27.12.2023 , 18:45 Uhr

Neben Kokain kann man sich auf der App Telegram verschiedene Drogen bestellen. Foto: dpa/Christian Charisius

Von der GA-Redaktion

Es war ein Abend im November, an dem die Tochter von Albert Peters (Name von der Redaktion geändert) zusammenbrach. Er fand die 15-Jährige in einem schrecklichen Zustand vor: mit verdrehten Augen, lallend, ohne jegliche Koordination. Sofort rief er einen Rettungswagen.