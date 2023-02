Lehramtsstudent bei Castingshow : Lukas Becker aus Bonn nimmt bei DSDS teil

Lukas Becker aus Bonn nimmt an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Bonn Am Samstagabend tritt Lukas Becker aus Bonn bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ an. Der 22-Jährige präsentiert den Song eines seiner musikalischen Vorbilder.

Dass er einmal an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teilnehmen würde, wusste er schon im Alter von sieben Jahren. Aber erst 15 Jahre später hat Lukas Becker den Schritt wirklich gewagt. An diesem Samstag ab 20.15 Uhr wird die Folge auf RTL ausgestrahlt, in der der Bonner Lehramtsstudent vor die Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony tritt und um den Einzug in die nächste Runde, den sogenannten Recall singt. „Ich wollte unbedingt ,Anyone‘ von Demi Lovato singen. Das ist ein Song, der meine Stimme am besten präsentiert“, sagt der 22-Jährige, der vor einem halben Jahr aus seiner Heimatstadt Leipzig für sein Studium nach Beuel zog. Die US-amerikanische Sängerin zählt zu seinen musikalischen Vorbildern genauso wie Ariane Grande, Taylor Swift und Olivia Rodrigo.

Musik begleitet Becker schon fast sein ganzes Leben. Bereits als Kind sang er gerne, aber mehr für sich – im Zimmer oder unter der Dusche. Erst als er in 10. Klasse mit dem Schulchor auftrat, ermutigte ihn seine Musiklehrerin mehr aus seinem Gesangstalent zu machen und professionellen Gesangunterricht zu nehmen. Aber dabei beließ es Becker nicht, lernte Klavierspielen. Auch sein freiwilliges soziales Jahr nach dem Abitur widmete er der Musik: An dem Gymnasium, an dem er den Dienst absolvierte, trat er der Schulband bei, war auch nach dem Jahr noch Teil der Band. „Musik soll später ein Teil in meinem Leben sein“, sagt er heute. Mit einem Musikstudium hat es bislang zwar noch nicht geklappt, dafür hat er sich erst einmal für das Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und Englisch entschieden.

Bevor er vor der prominenten Jury singen durfte, musste Becker in einem Vorcasting bestehen. Den Entschluss, wirklich teilzunehmen, fasste er spontan und fuhr dafür von Leipzig nach Berlin zum Vorsingen. Seine beste Freundin, die in der Hauptstadt wohnt, begleitete ihn dabei. Erst danach kam die Einladung für das eigentliche Casting in München. Für ihn eine völlig neue Erfahrung – schließlich waren seine bisher größten Auftritte vor rund 600 Zuschauern bei einem Schulkonzert in einer Kirche sowie auf dem Marktplatz in Leipzig. „Aber da gibt einem ja keiner direkt Feedback“, sagt er. Vor Dieter Bohlen habe er daher am meisten Respekt gehabt. Trotz der Überzeugung, singen zu können, habe er Angst gehabt, dass der Juror dennoch nicht begeistert von der Klangfarbe seiner Stimme sein könnte.