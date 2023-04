Aus dem Gericht: Duo wegen Raubes verurteilt

Der zu der Haftstrafe ohne Bewährung Verurteilte hat am 19. September am Kaiserplatz noch einen weiteren Überfall begangen: Dort bedrohte er gemeinsam mit einem unbekannten Dritten einen Mann mit einem Messer, um ihm Geld und Zigaretten zu rauben. Der Versuch schlug allerdings fehl. Außerdem wurden der 24-Jährige noch wegen vier kleiner Diebstähle verurteilt. Was genau ihm an der Entscheidung nicht passte, war in dem Trubel nicht klar zu hören. Jedenfalls stellte sich später heraus, dass gegen den Mann am Donnerstag ein weiterer Haftbefehl in einer anderen Sache ergangen ist.