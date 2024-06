Frühere Bonner Amtsgerichtsdirektorin Lydia Niewerth „Durch Zuwanderung von ausländischen Kulturen, die anders ticken, hat sich einiges geändert“

Interview | Bonn · Ausländische Straftäter sind aus Sicht der Polizei in der Kriminalitätsstatistik „überrepräsentiert“. Die ehemalige Bonner Richterin Lydia Niewerth erzählt, was sie an Gewalt und Respektlosigkeit von Jugendlichen mit Migratiosnhintergrund erlebt hat und wie man diesen Problemen begegnen sollte.

30.06.2024 , 06:00 Uhr

Jugend und Gesellschaft werden immer gewalttätiger, so die These von Lydia Niewerth. Foto: ZDF/ZDF/alamy/agenzia sintesi

Von Nicolas Ottersbach