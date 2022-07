Durchsuchungen in Meckenheim und Bonn : Polizei nimmt mutmaßlichen Kokain-Dealer in Endenich fest

Polizei nimmt mutmaßlichen Kokain-Dealer in Endenich fest

Durchsuchungen in Meckenheim und Bonn

Update Meckenheim/Bonn Am Donnerstagabend durchsuchten Spezialeinheiten der Polizei in Meckenheim und Bonn insgesamt fünf Wohnungen von mutmaßlichen Drogenhändlern. Dabei wurde ein Verdächtiger festgenommen. Ihm wird Kokainhandel vorgeworfen.

Am Donnerstagnachmittag haben Spezialeinheiten der Polizei fünf Wohnungen in Meckenheim sowie Bonn durchsucht. Der Einsatz wurde im Zuge von Ermittlungen wegen Drogenhandels durchgeführt. Wie Simon Rott, Sprecher der Polizei Bonn am Freitagmorgen erklärte, waren die Spezialeinheiten im Einsatz, da eine Bewaffnung der Tatverdächtigen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.