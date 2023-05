Bonner Verkehrsausschuss beschließt Dutzende Fahrradstraßen sollen kommen

Die Kommunikation der Verwaltung in Sachen Fahrradstraßen bemängelten einige Mitglieder des Verkehrsausschusses in ihren Redebeiträgen, auch über die Opposition hinaus. Das Vorhaben müsste auch an die Bürger herangetragen werden, sagte Rolf Beu von den Grünen: „Aber wir wollen schon möglichst schnell diese Fahrradstraßen haben.“ Er erinnerte auch in Richtung der Verwaltung an einen Mehrheitsbeschluss, beispielsweise auf Supermärkte zuzugehen und abzufragen, ob sie Parkplätze für Anwohner zur Verfügung stellen könnten. Arno Hospes führte an, dass die Stadt „in einem Dialog für Akzeptanz“ sorgen sollte. Man benötige Lösungen, die gut funktionierten und „gut für die Bürger sind“. Ein Antrag der CDU, die Pläne detailliert nach Straßen vorzulegen und die Bürger anschließend zu beteiligen, fand keine Mehrheit.