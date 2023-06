Bis zu minus 200 Grad Celsius Neues Tiefkühllager für Blut- und Gewebeproben in Bonn

In dem neuen Tiefkühllager ist die Einlagerung von insgesamt sechs Millionen Proben möglich, die in fingergroßen Kunststoffröhrchen aneinandergereiht werden. Manche bleiben 30 Jahre oder länger in der Kühlung. Die Zeit der Aufbewahrung ist unbegrenzt möglich. „Wenn mehr Platz für neue Proben benötigt wird, kann das Gebäude problemlos erweitert werden. Deshalb auch der Standort im Dransdorfer Industriegebiet und nicht auf dem Venusberg an der Uniklinik Bonn“, so die leitende Wissenschaftlerin.