E-Moblität in Bonn Warum es bislang so wenige Ladesäulen von Drittanbietern gibt

Die Telekom hingegen macht vor, wie es gehen kann. In Bonn hat das Unternehmen in diesem Jahr seine Tochterfirma Comfortcharge an der Friedrich-Ebert-Allee und am Landgrabenweg zwei Ladeparks mit insgesamt 250 Anschlüssen für Elektroautos für seine Beschäftigten einrichten lassen. Damit können diese sicher sein, während der Arbeit ihr Fahrzeug aufladen zu können.