Bonner Ärzte kritisieren das E-Rezept „Es ist Montagmorgen, das Wartezimmer voll, das System stürzt ab“

Gut gemeint, aber schlecht gemacht: Vom Bonner Hausarzt Holger Liebermann bekommt das elektronische Rezept eine schlechte Note. „Zu kompliziert, zu anfällig“, kritisiert er. Die bundesweite Einführung im Januar hatte, wie berichtet, teils zu massiven Problemen in Praxen und bei Apotheken geführt, das System war überlastet. „Jetzt läuft es besser, aber immer noch nicht reibungslos“, sagt Liebermann. Doch das E-Rezept ist nur ein Punkt der Gesundheitspolitik, der auch Bonner Ärzte in Aufruhr bringt. Was los ist, macht die Kampagne der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen deutlich. Unter dem Titel „Rettet die Praxen“ fordern sie unter anderem sinnvolle Digitalisierung, weniger Bürokratie und tragfähige Finanzierung.