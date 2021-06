Unfall in Bonn : E-Scooter-Fahrer nach Sturz in Kessenich schwer verletzt

E-Scooter-Fahrer nach Sturz in Kessenich schwer verletzt

Unfall in Bonn

Bonn Bei zwei Unfällen auf E-Scootern sind in den vergangenen Tagen zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Bei beiden war offenbar Alkohol im Spiel.

Schwer verletzt wurde ein 52-jähriger E-Scooter-Fahrer, der am frühen Donnerstag gegen 1.50 Uhr auf der Kessenicher Luisenstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Nach Angaben der Polizei verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen E-Scooter, kam von der Fahrbahn ab, touchierte ein parkendes Auto und stürzte. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Mann zuvor angegeben hatte, Alkohol konsumiert zu haben, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Einen Wert teilten die Beamten nicht mit.