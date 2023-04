Diskussion um Verbot „E-Scooter sind ein fester Bestandteil der Nahmobilität in Bonn geworden“

Paris war die erste Stadt in Europa, in der zu mietende E-Scooter erlaubt worden waren. Jetzt werden diese Leihroller wieder abgeschafft. Eine Mehrheit der Teilnehmer einer Abstimmung hatte für das Aus gestimmt. Allerdings war die Wahlbeteiligung recht gering. Anlass für die von der Stadt Paris initiierten Abstimmung waren hohe Unfallzahlen mit E-Scootern. Auch in Bonn gibt es immer wieder Unfälle, teils mit schweren Verletzungen, und andere Probleme mit den Leihrollern. Im Februar war ein 22-Jähriger auf der Römerstraße mit seinem Roller so schwer gestürzt, dass er an seinen Verletzungen erlag.