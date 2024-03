Aktion „Earth Hour 2024“ Am Samstag gehen in Bonn wieder kurzzeitig die Lichter aus

Auch in der Region beteiligen sich einige Städte und Gemeinden an der Aktion. Für ein weithin sichtbares Zeichen will die Stadt Königswinter sorgen. Sie schaltet die Beleuchtung der Ruine auf dem Drachenfels aus. In Hennef wird die Stadt vorübergehend die Beleuchtung am Marktplatz abschalten und in Wachtberg bleibt das Ehrenmal für eine Stunde dunkel.