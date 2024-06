Eckart von Hirschhausen warnt vor Betrügern „Täglich erreichen mich Mails von Menschen, die auf die Fake-Werbung hereingefallen sind“

Seit Monaten ist der bekannte Arzt, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen, der sein Büro in Bonn hat, Opfer von Werbebetrügern, die sein Gesicht und seine Popularität nutzen, um in den sozialen Medien für dubiose Blutdruckmittel zu werben. Auf den Anzeigen zu sehen: ein Bild Hirschhausens, meist Lebensmittel sowie Symbole in Zusammenhang mit dem Thema Bluthochdruck wie ein Herz, Adern, ein Blutdruckmessgerät oder eine Pulslinie. Auch erfundene Zitate Hirschhausens, welche Verbraucher zum Kauf der Wundermittel überzeugen sollen, gibt es beim Klick auf die Anzeige zu finden. Eine Masche, die funktioniert und in Zukunft noch ganz andere Dimensionen annehmen könnte, wie der bekannte Arzt fürchtet.