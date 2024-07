Emalige iranische Botschaft in Bonn Beleidigungen zwischen iranischen Wählern und Demonstranten

Im Iran hat die Stichwahl um die Präsidentschaft begonnen. Auch in Deutschland lebende Iraner sind dazu aufgerufen, sich zwischen Said Dschalili und Massud Peseschkian zu entscheiden. Ihre Stimme können sie in der ehemaligen iranischen Botschaft an der Godesberger Allee abgeben. Doch genau das hat am Freitag zu Problemen geführt, wie ein Wähler berichtete. Demonstranten hätten diejenigen, die ihre Stimme abgeben wollten, beleidigt, sagte er. Darüber hinaus hätten sie ungefragt Videos und Fotos der potenziellen Wähler angefertigt. „Ich fühlte mich bedroht“, so der Mann, der daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet hat.