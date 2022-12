Bonner Verein ehrt Patricia Espinosa : Ehemalige UN-Sekretärin ist Döppekooche-Königin

50 Millionen Euro : So soll Bonn bis 2035 klimaneutral werden Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat am Donnerstag den Plan vorgestellt, wie Bonn bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Verwaltung will in den kommenden zwei Jahren 50 Millionen Euro in das Großprojekt investieren und 55 neue Stellen besetzen.