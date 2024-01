Neuer Name, neues Konzept Ehemaliges Bonner Traditionscafé Bonngout wird komplett umgebaut

Bonn · Das ehemalige Bonngout am Remigiusplatz in Bonn erhält einen neuen Look und neuen Namen. Mit dem Traditionscafé verliert die Innenstadt einen bekannten Namen, der bei den GA-Reportern so manche Erinnerung weckt.

11.01.2024 , 18:00 Uhr

Das bekannte Bonner Café Bonngout am Remigiusplatz wird derzeit umgebaut. Foto: Meike Böschemeyer

Von Jonas Dirker Redakteur Bonn

Als GA-Leserin Tanja Müller mit ihrer Familie vor Kurzem wie so oft zum Remigiusplatz schlenderte, um im Bonngout einen Kaffee zu trinken, musste sie mehr als einmal schlucken. „Wir waren wie vom Donner gerührt, als wir gesehen haben, was an der Tür stand“, berichtet Müller. Das „La vie est Bonngout“, wie das Café mit vollem Namen heißt, hat seit dem 1. Januar seine Tore geschlossen.