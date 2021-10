Sechs Meter tief : Jugendlicher stürzt im ehemaligen Bonner Polizeipräsidium in die Tiefe

Am Montag soll eine Person in die Garagen des ehemaligen Polizeipräsidiums in Bonn eingestürzt sein. Foto: Axel Vogel

Bonn Ein Jugendlicher ist am Montag im ehemaligen Landesbehördenhaus an der Olof-Palme-Allee rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.



Am Montagabend kam es zu einem Unfall auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums und Landesbehördenhauses an der Olof-Palme-Allee in Bonn. Nach ersten Informationen des Einsatzleiters der Polizei vor Ort sollen zwei 14-Jährige auf das Dach der ehemaligen Sporthalle auf dem Gelände geklettert sein. Auf diesem befinden sich Lichtkuppeln aus Glas.

Einer der beiden 14-Jährigen soll durch dieses Glas gebrochen und sechs Meter in die Tiefe gestürzt sein. Die Feuerwehr hat von außen einen Zugang zur geschlossenen Halle geschaffen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Jugendliche Glück im Unglück gehabt haben - seine Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein.

Weitere Informationen folgen.

