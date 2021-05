Goldene Hochzeit in Bonn : Ehepaar lernte sich am Tag des Wembley-Tors kennen

Buschdorf Die Buschdorfer Ingrid und Klaus Kraus feiern an diesem Samstag Goldene Hochzeit. Sie lernten sich bei einem Betriebsausflug kennen – und zwar am Tag des berühmten Wembley-Tores.

Ingrid und Klaus Kraus haben sich am 30. Juli 1966 kennengelernt. Nicht nur für das Buschdorfer Ehepaar, das knapp fünf Jahre später heiratete und an diesem Samstag Goldene Hochzeit feiert, ist das ein besonderes Datum. Denn es war der Tag des Wembley-Tors im entscheidenden Fußball-WM-Spiel gegen Großbritannien.

„Die Firma, die Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG, hatte alle Azubis an den Chiemsee eingeladen und wir waren gerade angekommen, als die Entscheidung fiel“, erinnert sich Klaus Kraus. Noch viel besser erinnert er sich, damals angehender Starkstromelektriker, an die ersten Wortwechsel mit seiner Kollegin, der angehenden kaufmännischen Angestellten aus der Verwaltung. „Wir haben uns nach dem Betriebsausflug regelmäßig getroffen, zum Tanzen zum Beispiel“, sagt Klaus Kraus. Doch einfach war das nicht: Seine Verlobte musste stets um 20 Uhr zu Hause sein. „Damals ging es noch anders zu“, so Ingrid Kraus. „Ich habe noch klassisch um die Hand meiner Frau bei ihrem Vater angehalten und musste auch die Zustimmung zur Hochzeit bei meinem damaligen Arbeitgeber, dem Bundesgrenzschutz, einholen“, ergänzt Klaus Kraus. Am 14. Mai war es dann soweit. „Wir haben in Wesseling standesamtlich geheiratet – bei einer Bullenhitze“, sagt Ingrid Kraus. Am 15. Mai folgte die kirchliche Trauung.