Ehrenamt trotz Krebs : Plötzlich fühlt man ungeahnte Kräfte

In der Natur können schwer erkrankte Menschen Kraft find en, berichtet eine Bonner Betroffene: „Sie erlaubt uns, auf andere Gedanken zu kommen“. Foto: picture alliance / Andreas Gebert/dpa/Andreas Gebert

Unheilbar an Krebs erkrankt – und in den stabilen Phasen trotzdem noch in ehrenamtlicher Vorstandsarbeit eingebunden: Eine Bonnerin erzählt, wie sie das schafft.