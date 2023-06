Bonner Feuerwehrleute Ehrung der stillen Helden

So erging es auch Frank Linnarz. Er wurde für 45 Jahre Einsatz geehrt. Seit er 16 Jahre alt ist, engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, 33 Jahre ist er nun schon bei der Berufsfeuerwehr. Als Einsatzleiter im Hauptjob sitze er zu 80 Prozent im Büro. In seiner Freizeit ist er Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenahr. Während der Flutkatastrophe habe ihn sein Arbeitgeber freigestellt, damit er dort helfen kann. Auch er muss überlegen, was das schönste Erlebnis war. Auch er sagt: „Wir erleben so viel.“ Das Gute vergesse man wohl schneller als das Schlimme. Und schlimm werde es für ihn als Familienvater immer, wenn Kinder nur noch tot geborgen werden können, so wie ein Siebenjähriger letzten Montag aus dem Rhein.