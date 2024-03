„Historisches Immobilienjahr“ Preise für Eigentumswohnungen in Bonn sind 2023 gesunken

Jahrelang sind die Preise für (Bau-)Grundstücke in Bonn aufgrund der hohen Nachfrage gestiegen. Der Grundstücksmarktbericht 2024 für die Bundesstadt zeigt nun erstmals eine Umkehr der Verhältnisse. „Es ist ein historisches Jahr für den Immobilienmarkt“, machte Annette Lombard, Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Bundesstadt Bonn, klar. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Ausschusses, Christof Linnemann, gab sie am Mittwoch Einblick in die Bonner Marktentwicklungen des zurückliegenden Jahres.