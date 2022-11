Bonner Weihnachtsmarkt öffnet am 18. November : Ein 25 Meter hoher Christbaum als Neuheit

Bonn „The grand Carousel“ und ein 25 Meter hoher Christbaum gehören zu den Neuheiten des Bonner Weihnachtsmarktes. Eröffnung ist am 18. November.

Es wird wieder eine Anlaufstelle des Ordnungsdiensts in der Vivatsgasse geben. Außerdem wird in den Nachtstunden ein privater Sicherheitsdienst Kontrollgänge auf dem Weihnachtsmarktgelände unternehmen und gleichzeitig eine Brandsicherheitswache stellen. Es sind uniformierte Fußstreifen und Zivilfahnder in der City unterwegs. Das Polizei-Mobil steht am Münster. An stark frequentierten Zugängen und zu besonders tatrelevanten Zeiten setzen die Beamten ihre Videobeobachtungsanlage ein. Polizeipräsident Frank Hoever: „Das Wichtigste beim Thema Sicherheit ist aber, dass sich alle Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes selbst schützen, sensibel und aufmerksam sind.“ Wertsachen gehörten am besten in verschlossene Innentaschen.