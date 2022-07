Grenzen des Römischen Reiches : Ein Ausflug in die Castra Bonnensia

Bonn Ein Jahr nach der Aufnahme des Niedergermanischen Limes als Unesco-Welterbe will Bonn die Gründungshistorie der Stadt mit einer Führung auf den Spuren der Römer ins Bewusstsein rufen.

Und was für eine. Ursprünglich sei nur ein Rundgang geplant gewesen, sagte Stadtführer Dieter Hering-Schacht. Aber dann habe das Telefon nicht mehr still gestanden – fünf Führungen wurden am Sonntag im Stundentakt gemacht, weil das Interesse so groß war. Sie alle begannen an der römischen Badeanlage, die 1988/89 bei Arbeiten am Fundament des Collegium Albertinum gefunden wurde. Diese Anlage ist öffentlich zugänglich und täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mit ein bisschen Fantasie kann man dort die teils beheizten Becken erkennen, die zum privaten Wohnbereich eines römischen Kommandanten in einem Verwaltungsgebäude gehörten. Dieses lag in der Lagervorstadt, in der Handwerker, Händler und die Familien der in der eigentlichen Castra Bonnensia stationierten Legionäre lebten.