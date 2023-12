Die Woche in Bonn Ein Balanceakt zu den Feiertagen

Die schlechte Nachricht vorweg: Die Supermärkte werden nach Weihnachten nicht mehr öffnen. Kein Scherz. Drei freie Tage am Stück werden unweigerlich dafür sorgen, dass auch Mitarbeitende im Einzelhandel über Jobalternativen nachdenken, ähnlich wie bereits Erzieherinnen und Busfahrer. Also kaufen Sie lieber Nudeln und Klopapier, notfalls an der Tankstelle, statt hier ihre Zeit mit Lesen zu verschwenden. Nur ein voller Einkaufswagen ist ein guter Einkaufswagen. Man weiß ja nicht, wie vorausschauend das Christkind in Sachen Nahversorgung ist und ob „iiiiinn der Weihnachtsbäckerei“ (bitte das Lied an dieser Stelle nicht mitsingen, sonst werden Gema-Gebühren fällig) sinnvollerweise auch mal Graubrot gebacken wurde.