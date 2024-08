Helden des Sprungturms Ein bisschen Angst kann nicht schaden

Am Sprungturm im Römerbad haben das Ein- und das Drei-Meter-Brett geöffnet, an beiden bilden sich Schlangen. Vom Einer macht ein kleiner Junge einen Rückwärtssalto, kurz darauf steht ein Jugendlicher auf dem Drei-Meter-Brett. Er federt mehrmals hoch und springt dann mit Schwung, dreht sich in der Luft schräg um die Achse. Kurz scheint es, als würde er mit dem Bauch aufkommen, doch im letzten Moment schnellen seine Arme vor und tauchen voran durch die Wasseroberfläche. Nach ihm steigt sein Vater auf die Plattform. Ohne zu federn, springt er schnell vom Brett und taucht gerade ins Wasser.