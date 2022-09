Bonner Schumannfest ist eröffnet : Ein erstklassiges Ständchen für die neuen Nachbarn

Endenich Mit Konzerten am Endenicher Schumannhaus und im Theater im Ballsaal hat am Wochenende das Bonner Schumannfest begonnen. Das weitere Programm bietet spannende musikalische Begegnungen.

Einige Gäste hatten am Samstag Gartenstühle und Klappsessel mit in den Hof zwischen den Neubauten der Schumanns Höhe und dem Schumannhaus gebracht. Sie hatten es nicht weit, denn zu der Premiere am Mittag war ausdrücklich die neue Endenicher Nachbarschaft eingeladen. Nach den ersten Stücken war das Wetter dann auch so sicher, dass das Posaunenquartett des Beethovenorchesters die Fenster des Schumannhauses verlassen konnte, um direkt auf dem neuen Platz zu spielen. Die Musiker bekamen für ihre Stücke von Wagner bis Jazz viel Applaus.