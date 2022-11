Verein für Gefährdetenhilfe in Bonn : Ein Festessen für Obdachlose

Glückliche Gesichter beim Martinsessen samt Gänsebraten und Knödeln mit Rotkohl. Foto: Freya Dieckmann

Bonn Ein Festessen für 150 Obdach- und Wohnungslose sowie Drogensüchtige in Bonn: eine Aktion des Kleinen Senats der Beueler Stadtsoldaten und dem Verein für Gefährdetenhilfe (VFG).



Kürbiscremesüppchen, Gänsebraten und Eis-Dessert: Was anderswo für viel Geld auf den Speisekarten steht, gab es am Mittwochabend kostenlos an 150 Obdach- und Wohnungslose, sowie an Drogensüchtige in Bonn in Form eines Festessens.

Organisiert hatte das der Kleine Senat vom Bonner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Verein für Gefährdetenhilfe (VFG) in Bonn. Im prunkvoll geschmückten Saal des Stadtsoldaten-Zeughauses herrschte an den langen Tafeln eine freudige und ausgelassene Stimmung.

„Das ist echt geil, dass man so was macht!“, sagte Magarethe Zaluzinski. Die 45 jährige ist drogensüchtig und beim VFG in Substitution. Sie bekommt dort jeden Tag Drogenersatzmittel und trifft sich mit Freundinnen und Freunden in der Anlaufstelle. Dort habe sie auch von dem Martinsessen erfahren. „Das ist einfach eine echt nette Geste, dass man sich hier mal so ein Essen gönnen kann. Das geht sonst nicht, vor allem wenn man nicht viel Geld hat“, sagte sie.

In der Tat seien vor allem die Gänsepreise durch die Decke geschossen, meinte Hans-Joachim Fandel, Präsident des Kleinen Senats und Initiator des Essens in Gedenken an Sankt Martin. „Wir sind aber bewusst dabeigeblieben, dass es ein Gänseessen wird und die Menschen nicht einfach eine Hähnchenkeule bekommen. Wir wollen den Leuten wirklich einen schönen Abend mit super Essen machen“.

Das schien bei vielen anzukommen: Während live auf der Bühne ein bunter Mix aus kölschen Karnevalsliedern und Weihnachtssongs gespielt wurde, schunkelten und pfiffen die Leute mit. Hinter ihnen wurden eifrig Tabletts mit voll bestückten Tellern hin- und hergetragen.

„Das ist wirklich ein Fest und eine ganz besondere Form der Wertschätzung. Für viele ist das völlig neu: Es gibt schön hergerichtete Teller, und sie werden bedient“, sagte Susanne Fredebeul vom VFG.

Bereits 2019 hatten die beiden Vereine ein festliches Gänseessen vorbereitet. Wegen der Corona-Pandemie musste die gerade erst begründete Tradition jedoch wieder aussetzen. „In der Zeit haben wir Taschen mit Leckereien ausgeteilt, aber so ein Abend ist einfach etwas anderes“, so Fredebeul.

Während des Essens betrat der Bonner Sankt Martin die Bühne und musste sich zwischen den freudig quasselnden Leuten im Saal erst einmal Gehör verschaffen. Mit dem Satz „wir sind Freundinnen und Freunde und gehören in unserer Stadt alle zusammen“ hatte er jedoch schnell die allgemeine Aufmerksamkeit gewonnen und erntete zustimmenden Applaus.

„Wir sind alle Menschen, egal ob obdachlos oder nicht“, sagte Guido, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er ist obdachlos und lebt auf der Straße. Der Gedanke, gleich zu sein, ist ihm wichtig: „Ich finde es super gut, dass hier beim Essen keine Unterschiede zwischen arm und reich gemacht werden. Das Gefühl hab‘ ich aber nicht immer. Ich würd‘ sagen, dass es sich die meiste Zeit so anfühlt, dass wir nicht gleich sind-, obwohl wir doch alle Menschen sind!“, sagte er.

Zwischen den Tischbeinen lagen vereinzelt Hunde auf kleinen Deckchen und schauten erwartungsvoll auf die vollen Teller. Es wirkte wie ein großes Familienessen.

Ein bisschen fühlte sich Magarethe Zaluzinski auch an frühere Tage erinnert: „Früher haben wir mit den Kindern jedes Jahr zu Weihnachten Gans oder Ente gegessen, das war mir sehr wichtig“, sagte sie. Jetzt habe sich das alles geändert, die Umstände seien anders, die Kinder schon groß. „Es ist schon schön, hier einfach mal zusammenzusitzen, viele kenne ich ja auch vom VFG und sehe sie täglich. Es ist aber noch mal was anderes als mit den Kindern“.

Er freue sich über die ganzen glücklichen Gesichter, sagte Fandel. „Wir sind ja eigentlich ein Karnevalverein, haben uns aber dazu entschlossen, etwas für die Stadtgesellschaft zu tun. Dieses Essen wurde von Bonner Sponsoren möglich gemacht, worüber wir sehr dankbar sind. Wir haben aber noch weitere Ideen, ein Barbecue im Sommer zum Beispiel“. Dafür bräuchten sie aber noch mehr Unterstützung unterstreicht er.

Jeder durfte etwas mitnehmen

Nach dem Essen wurden Tupperdosen ausgepackt und Plastikbeutel verteilt. Wer wollte, konnte sich so noch ein paar Knödel und eine Gänsekeule mitnehmen.

Auch Guido steckte sich etwas ein. Im Hintergrund lief „Mir sin wie mer sin“ von den Bläck Fööss. Er erinnerte noch einmal daran: „Wir sind einfach nur teilweise süchtig oder obdachlos, aber keine schlechteren Menschen“.