Sanierungsstau und Mieterärger : Ein Fünftel der Bundeswohnungen steht leer

Die Hicog-Siedlung in Alt-Tannenbusch umfasst wie ihr Pendant in Muffendorf rund 400 Wohneinheiten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mieter von Wohnungen in Bundesimmobilien sind auf die Liegenschaftsverwaltung nicht gut zu sprechen. Sie klagen über viel zu lange Sanierungsmaßnahmen und die damit verbundenen Zumutungen einer Dauerbaustelle. Kritik gibt es auch an der Verwahrlosung der Wohnanlagen. Ansprechpartner sind nur schwer erreichbar. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben will Kommunikation und Service verbessern.