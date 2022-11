Fernwärme für Bonner LVR-Klinik : Ein Schritt zur autarken Versorgung

Bonn Die LVR-Klinik ist jetzt ans Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen. Nicht die einzige Neuerung.

Sechs Monate haben die Stadtwerke Bonn von der Planung bis zur Inbetriebnahme gebraucht, um die LVR-KIinik in der Nordstadt an ihr Fernwärmenetz anzubinden. Das ist sportlich, denn man musste mit den Zuleitungen den viel befahrenen Kaiser-Karl-Ring kreuzen und passende Rohre auf dem Klinikgelände verlegen, um alle Gebäude zu erreichen.

Die Technik verbirgt sich in Raum 6 01.34 im Untergeschoss von Gebäude 6. Dort wurden alte und neue Anlagen verknüpft. Die Fernwärme kommt in dicken Rohren aus der Wand. Sie wird zur neu installierten Fernwärmeübergabestation mit vier Wärmetauscherstrecken geleitet, die jeweils 1,5 Megawatt Leistung haben.

„Das ist wirklich groß dimensioniert“, sagt Olaf Hermes, neuer Vorsitzender der SWB-Geschäftsführung, der die Anlage in der Klinik am Mittwoch mit anderen Stadtwerke-Vertretern besichtigte. Die sechs Megawatt sollen auf dem 65.000 Quadratmeter großen Gelände Versorgungssicherheit gewährleisten.

Man arbeitet zudem mit Dämmerungs-Bewegungsmeldern. Daneben plant man ihm zufolge zwei Blockheizkraftwerke auf dem Gelände. Alles in allem sollen die Betriebskosten möglichst gering gehalten werden, um mehr Geld in die Patientenbetreuung stecken zu können. Dafür hat die Klinik investiert.

Versorgungsrohre aus Kunststoff

Auch Hermes betont: „Die Verluste in der Fernwärme sind zu hoch.“ Ein Investitionsprogramm zur Reduzierung solle möglichst schnelle Abhilfe verschaffen. Aber das könne nicht von jetzt auf gleich geschehen. Unabhängig von all dem sei aber die Nachfrage an Fernwärme bei den Bonnern gestiegen, sagt der Fernwärme-Fachbereichsleiter bei den SWB Energie und Wasser Thorsten Ellmann.