Buchvorstellung in Bonn : Ein Stadtführer nicht nur für Neubürger

Der Journalist Martin Thull hat viele Lieblingsorte in Bonn. Einer davon sind die Sinti- und Romagräber auf dem Beueler Friedhof. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Es gibt einige Orte in Bonn, die sowohl für Neubürger als auch Alteingesessene sehenswert sind. Und obendrein kosten sie keinen Eintritt. Der Journalist Martin Thull beschreibt diese Orte in seinem neuen Buch „Gratis durch Bonn“ und erzählt, welches seine Lieblingsorte in der Bundesstadt sind.



Von Gabriele Immenkeppel

Die Entscheidung fällt ihm nicht leicht. „Mein Lieblingsort in Bonn?“, fragt Martin Thull und überlegt. „Da gibt es nicht nur einen, sondern eine Reihe. Der Kreuzgang, die Helenenkapelle oder der Jüdische Friedhof in Schwarzrheindorf. Das sind für mich allesamt besondere Orte in Bonn“, antwortet der Journalist. Die Stadt am Rhein, in der seine Kinder geboren wurden, hat viele versteckte Juwele, die man entdecken kann, ohne dafür Eintritt oder Gebühren zu bezahlen. In seinem neuen Buch „Gratis durch Bonn – 66 kostenlose Angebote“ stellt er viele davon vor.

„Wer mit offenen Augen durch Bonn spaziert, der wird viel Schönes entdecken, ohne dass dafür ein Euro nötig wäre: Den Brunnen beim Plätschern zuhören oder auf dem Markt Obst und Gemüse riechen, Straßenmusikern lauschen oder sich an schöner Architektur erfreuen“, erklärt er. Und jeder kann viele schöne und spannende Momente erleben: Tango tanzen am Rhein oder Sport treiben auf der Hofgartenwiese, Boule spielen am Poppelsdorfer Schloss oder am Alten Zoll die Aussicht auf das Siebengebirge genießen. Sein neuestes Buch soll allerdings kein Reiseführer für Touristen sein. „Nein“, sagt Thull. „Es soll ein Lesebuch für Einheimische, Touristen und Neubürger sein.“ Bereits als junger Redakteur in Bonn habe dieses Projekt in seinem Kopf geschwirrt. Jetzt, im Ruhestand, habe er endlich Zeit gehabt, es in die Tat umzusetzen.

Viele der von ihm beschriebenen Orte kennt er aus seiner jahrelangen Arbeit selbst. Allerdings war er auch auf die Tipps von Freunden und der Familie angewiesen. „So habe ich erst nach einem solchen Hinweis die Michaelskapelle und den Burgfriedhof entdeckt“, erzählt er. Dort haben beispielsweise auch Herbert Wehner und Ernst Dieter Lueg ihre letzten Ruhestätten gefunden. „Das ist schon bemerkenswert, wenn man sich an das legendäre Fernsehinterview nach der Bundestagswahl 1976 erinnert, das mit Herrn Lueg und Herrn Wehner endete“, schmunzelt Thull.

Etwas ganz Besonderes sind für ihn die Sinti- und Romagräber auf dem Beueler Friedhof. Ein Besuch dieser imposant und aufwändig gestalteten Familiengrabstätten aus schwarzem Granit, goldenen Verzierungen, die meist mit vielen Blumen sowie Engeln geschmückt sind, lohne sich zu jeder Jahreszeit, erklärt er. Versteckt und wohl auch nicht vielen Einheimischen bekannt, sind hingegen die Reste der ehemaligen römischen Bäder, die bei Arbeiten am Collegium Albertinum ans Tageslicht kamen. „Durch eine Seitentür kann man die Überreste jederzeit besichtigen“, verrät Thull. Ganz Journalist, gibt er zu jeder Sehenswürdigkeit einen Hinweis auf die Geschichte oder die Besonderheiten des Orts und hat in einer extra Rubrik Angaben zu Adresse oder Öffnungszeiten zusammengestellt.

Martin Thull kam 1968 nach dem Abitur nach Bonn. Und er blieb. Er studierte Germanistik und katholischen Theologie auf Lehramt. Anschließend promovierte er in Erziehungswissenschaften und volontierte bei der Bonner Rundschau. Danach war er mehr als 20 Jahre als Redakteur bei verschiedenen Printmedien in Bonn und Köln tätig. Die letzten zehn Berufsjahre arbeitete er als Geschäftsführer im Zeitungsverlag Aachen, dem heutigen Medienhaus Aachen. Heute genießt er seinen Ruhestand als freier Autor mit seiner Frau in Sankt Augustin.

Wer mit seinen Tipps auf kostenlose Stadtbesichtigung gehen will, der sollte aufgrund der geltenden Coronabestimmungen die Angaben über die aktuell geltenden Öffnungs- oder Besichtigungszeiten noch einmal überprüfen. „Da sich derzeit sehr viel ändert, kann ich das nur jedem empfehlen“, rät er.