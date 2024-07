Im Lieblingscafé von Marlies Stockhorst Ein Stück Heimkehr

Bonn · Im Urlaub ist die Bonner Festausschusspräsidentin Marlies Stockhorst am liebsten schweigsam. In der übrigen Zeit gibt es schließlich genug zu reden. Wenn sie Freunde treffen will, geht sie seit Jahrzehnten ins Miebachs mit stets gutem Erfolg.

08.07.2024 , 15:00 Uhr

Marlies Stockhorst besucht seit Jahrzehnten das Miebachs, das Alexandra Behms Eltern betreiben. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn