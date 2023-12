Chanukka-Fest in Bonn Ein Zeichen der Hoffnung und der Solidarität

Chanukka ist ein acht Tage dauerndes, jährlich gefeiertes jüdisches Fest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. An jedem Tag der Chanukka-Zeit wird eine weitere Kerze des achtarmigen Leuchters entzündet. Dieser hat in der Regel neun Kerzen(-halter), wobei die neunte Kerze als „Diener“ zum Anzünden der anderen acht dient. Abends versammeln sich jüdische Familien mit Freunden, und die Kinder bekommen Geschenke und Süßigkeiten. Nach dem Anzünden der Lichter werden fröhliche Lieder gesungen. Ursprünglich wurden die Lichter nur in den Häusern angezündet, später in den Synagogen und heutzutage immer öfter auch auf öffentlichen Plätzen.