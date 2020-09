Polizei Bonn ermittelt : 14 Einbruchsversuche in kurzer Zeit in der Südstadt

14 Einbruchsversuche in kurzer Zeit in der Südstadt

Bonn An 14 Haustüren haben Anwohner der Bonner Südstadt am Dienstagvormittag Beschädigungen entdeckt. Die Polizei ermittelt nach den Einbruchsversuchen und bittet um Hinweise.

Einbrecher hatten es Montagnacht auf zahlreiche Häuser in der Bonner Südstadt abgesehen, scheiterten jedoch in allen Fällen. Anwohner hatten am Dienstagvormittag an 14 Haustüren der Arndtstraße, Johannes-Henry-Straße, Kaiserstraße, Niebuhrstraße und Weberstraße Beschädigungen entdeckt, wie die Polizei mitteilte.