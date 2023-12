Sternstraße im Bonner Zentrum Einbrecher schlagen Schaufensterscheibe mit Gullydeckel ein

Mithilfe eines Gullydeckels sind drei Männer in der Nacht zum Mittwoch in einen Telefonshop in der Bonner Innenstadt eingebrochen. Sie entwendeten laut einer Mitteilung der Polizei Bonn mehrere Gegenstände aus dem Geschäft an der Sternstraße, nachdem sie gegen 2.30 Uhr dessen Schaufensterscheibe eingeworfen hatten.