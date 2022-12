Einbruch in Fachgeschäft : Täter machen nutzlose Beute bei Bonner Herrenausstatter

Die Polizei sucht nach Zeugen, die von dem Einbruch an der Thomas-Mann-Straße etwas mitbekommen haben. Foto: Jan-Oliver Nickel

Bonn Bislang Unbekannte sind in ein Maßkonfetktionsgeschäft an der Thomas-Mann-Straße in Bonn eingebrochen. Doch die gestohlene Kleidung ist unbrauchbar.