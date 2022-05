Polizei Bonn ermittelt : Unbekannte brechen in Kiosk in der Nordstadt ein

Unbekannte brechen in Kiosk in der Nordstadt ein

Bonn Einbrecher haben am Montag Zigaretten und Bargeld aus einem Kiosk in der Bonner Nordstadt gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Unbekannte sind am Montag zwischen Mitternacht und 8 Uhr in einen Kiosk in der Bonner Nordstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher zunächst Zugang zu dem Gartengrundstück des Hauses auf der Vorgebirgsstraße und hebelten dort eine Tür zu dem Geschäftsraum auf. Neben rund 70 Packungen Zigaretten und Bargeld entwendeten die Täter auch Rasierklingen. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.