Tablets und Smartphones gestohlen : Einbrecher werfen Ladentür in Bonn mit Gehwegplatte ein

Die Einbrecher warfen eine Gehwegplatte gegen die Ladentür, um sich Zutritt zu verschaffen. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa/Alina Novopashina

Bonn Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in der Bonner Innenstadt in einen Elektro-Shop für Handys und Tablets eingebrochen. Mit einer Gehwegplatte hatten die Täter zuvor die Ladentür eingeworfen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bonner Polizei fahndet nach bislang unbekannten Einbrechern, die in der Nacht zu Montag mehrere Smartphones und Tablets aus dem Ladenlokal eines Telefon-Shops auf der Remigiusstraße gestohlen haben. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um mindestens zwei Personen, die kurz vor vier Uhr die Eingangstür zum Geschäft mit einer Gehwegplatte einwarfen und mehrere Mobiltelefone und Tablets aus der Auslage entwendeten. Laut Zeugenangaben liefen zwei Personen nach dem Überfall in Richtung des Münsterplatzes davon.

Eine erste Fahndung in der direkten Umgebung des Geschäfts blieb kurz nach der Tat erfolglos. Deshalb bitten die Ermittler der Bonner Polizei um Hinweise. Wer am Montag, den 27. Dezember, in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bonner Fußgängerzone gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

(ga)